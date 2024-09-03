ريتشارد غير يحرج جوليا روبرتس بعد أكثر من ثلاثين عامًا على عرض Pretty Woman

مازح الممثّل العالميّ، ريتشارد غير، زميلته الممثّلة جوليا روبرتس، أثناء حديثه في جلسة نقاش ضمن فعاليّات مهرجان البندقيّة السّينمائيّ الـحادي والثمانين ، بأن “ليس لديهما أيّة كيمياء” وذلك بعد عرض مشهد حميمي جمعهما في الفيلم الكوميديّ الرّومانسيّ “Pretty Woman” الذي عرض في عام ١٩٩٠.

ومع عرض المشهد الذي يظهر فيه “غير” بشخصيّة رجل الأعمال الثّريّ إدوارد، وهو يخلع ملابس فيفيان الشّخصيّة التي جسّدتها روبرتس. ضحك وقال: “من الواضح أنّ هذا الممثّل وهذه الممثّلة ليس بينهما كيمياء…”. “لم أرَ هذا المشهد منذ وقت طويل. هذا مشهد مثير.”

كما اعترف “غير” خلال جلسة النّقاش بأنّه يعتقد أنّ شخصيّته كانت “مكتوبة بشكل إجراميّ”: وقال “لقد كانت في الأساس بذلة وقصّة شعر جيّدة”.

كما كشف أنّ مشهد البيانو الشّهير كان مرتجلًا بعدما طلب منه المخرج أن يتخيّل ما ستفعله هذه الشّخصيّة أثناء قضاء بعض الوقت في الفندق فبدأ بالعزف على البيانو عشوائيًّا بما يتناسب مع شخصيّة الثّريّ أدوارد.

وفي معرض حديثه عن استقبال الفيلم، الذي أوصل “غير” و”روبرتس” إلى شهرة هوليوود، قال “غير” إنّه لم يكن بإمكانه التنبّؤ بمدى نجاح الفيلم وتأثيره على الكثيرين بعد كلّ هذه السّنوات.

وأوضح: “هذا فيلم صغير جدًّا مع مخرج رائع اسمه غاري مارشال”. “لكنّنا كنّا نستمتع بصنع هذا الفيلم الصّغير. لم نكن نعرف ما إذا كان سيشاهده” أحد.

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صدر فيلم Pretty Woman عام ١٩٩٠ وهو من إخراج غاري مارشال، تخطّت إيراداته أربعمئة مليون دولار في شبّاك التّذاكر أمام ميزانيّة قيمتها اربعة عشر مليونًا. تدور أحداثه حول رجل أعمال يختار “بائعة هوى” لترافقه في الحفلات والمناسبات الاجتماعيّة حفاظًا على مظهره الاجتماعيّ ولكنّه يقع في حبّها.