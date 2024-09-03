حرب التصريحات تشتعل ضد عمرو مصطفى.. وهو يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين هجوماً حاداً على الملحن عمرو مصطفى، بعد تعليق الأخير على الأغاني التي تعاونا فيها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، واتهامهما بسرقة لحن أغنية منه.

وكتب عزيز الشافعي عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”: “ريحة الشياط مش حلوة لو طالعة من المطبخ، لكن مسك وعنبر لما تطلع في فيديو، مابتعرفش تعمل طرب، أنت غير في الصياح بس… ما شاء الله عليك”.

وواصل تامر حسين حملة الهجوم على عمرو مصطفى، حيث قال في منشور عبر “فيسبوك”: “رداً على فيديو الملحن سليط اللسان… أنا فعلاً غلطت لما قلت على المحترمين المبدعين مدين أو عزيز الشافعي زمايلك على أساس إنك معانا في الوسط… وراجل كنت ملحن كبير وعاقل وحذّرتك تتّهم حد ناجح ومكسّر الدنيا بالباطل… والافتراءات الكذابة اللي بتخترعها في أي نجاح كبير يلتفت حواليه الناس وأنت لا ترتقي إنسانياً تبقى زميل لواحد فيهم”.

وأضاف: “شتّان فرق الأخلاق ده أنا اللي بعتذر لهم على التشبيه غير الموفّق مني ظلمتهم، ثانياً لو جبت سيرتك بالخير فأنا بعمل بأصلي في أي لقاء وأي برنامج وبتربيتي وبقول عيب عنده أولاد كُبار يتشرّفوا بباباهم… ما تردّش الإساءة بالإساءة، معنديش فُجر الخصومة ولا هبقى متقلّب الود زيّك مع كل اللي أحسنوا إليك وساعدوك”.

وأردف تامر حسين بالقول: “عشان لما حد من الجمهور المحترم يشوفنى مايقولش عليا قليل الأصل ونتساوى في القُبح ودي آخر مرة هغلط وأجيب سيرتك لأني مبقتش أتشرّف بيها وبتكسِف منها، الناس عارفة كويس وفاهمة مين فينا صادق ومين كداب… بالمواقف والسنين والاحترام والتقدير… والحمد لله إن ربنا أنعم عليا وخلاّني شخص سوي وبعقل كلامي وأحترم نفسي. لا قلبي فيه غل ولا حقد ولا بعترض على اللي ربنا كاتبهُ لزمايلي، ببارك للجميع بقلب أبيض، مبقللش من مجهودهم ونجاحهم”.

وفي ردّه على هجوم الشافعي وحسين، أكد عمرو مصطفى أنه لم يُسئ لأحد من زملائه في الوسط الفني، قائلاً: “أنا مجبتش سيرة حد خالص واللي على راسه بطحة…”، مضيفاً أنه يستعد لطرح أغانٍ جديدة قريباً، ومتمنياً أن تنال إعجاب الجمهور.

وكان عمرو مصطفى قد أعلن عن تعرّضه لسرقة ألحانه من جانب أحد الملحنين، الذي سرق فكرة اللحن وقدّمه في أغنية جديدة لشيرين عبد الوهاب. وتوعّد السارق وأكد أنه لن يتنازل عن حقه، حيث نشر مقطعاً من أغنية لشيرين، عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، قال فيه: “ألحان عمرو مصطفى غير مصرّح لها بالنشر، واللحن اتسرقت فكرته في أغنية لشيرين جديدة… كله هيتحاسب في وقته”.