بعد أزمته مع مستشفى عين شمس.. محمد فؤاد يكشف تطورات حالة شقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم محمد فؤاد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو كشف من خلاله عن تعافي شقيقه الأكبر من الأزمة الصحية التي مر بها وتسبّبت في حدوث مشكلة كبيرة بين فؤاد وأحد أطباء مستشفى عين شمس التخصصي.

وظهر فؤاد رفقة شقيقه الأكبر الحاج عبد العزيز، عقب خروجه من المستشفى بعد تعافيه من أزمته الصحية، لتكون المرة الأولى التي يظهر فيها الشقيقان بعد الواقعة الشهيرة التي حدثت بين الفنان وطبيب طوارئ المستشفى بسبب قلقه على أخيه.

وبدا فؤاد في الفيديو وهو يقبّل رأس شقيقه، ويعلّق قائلاً: “الحمد لله والشكر لله على سلامتك يا حاج عبد العزيز ربنا يدّيك الصحة والعافية وطول العمر ويبارك لك، الله أكبر والحمد والشكر لله وحده، الحمد لله”.

من ناحية أخرى، أحيا محمد فؤاد حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي، وهو أول نشاطاته الفنية بعد واقعة طبيب مستشفى عين شمس التخصّصي، التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وعبّر فؤاد عن سعادته بإحياء الحفل وتفاعل جمهور الساحل الشمالي معه، حيث قال مازحاً: “إيه الجمال ده؟ ده إحنا الأسبوع اللي فات كنا في سواد والله، أقسم بالله منورين”.

وأشعل محمد فؤاد حفله في الساحل الشمالي حيث نزل وسط الجمهور وقدّم عدداً من أشهر أغانيه، منها: “حبيبي يا”، “الحب الحقيقي”، “طمني عليك”، “يا أصلي”، وغيرها.