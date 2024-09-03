شقيق عادل إمام يحسم الجدل حول منع الزيارة عن “الزعيم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ردّه الأول على تصريحات الفنانة نجوى فؤاد حول منع أسرة الفنان عادل إمام الزيارة عنه، نفى المنتج عصام إمام، شقيق “الزعيم” كل ما تردد حول هذا الأمر، مؤكداً: “كل ما قيل حول منع الزيارة عن أخي لا أساس له من الصحة، فهو بصحة جيدة ويقضي وقته في المنزل”. وبالتالي ما قالته نجوى فؤاد في هذا الخصوص ليس صحيحاً.

وكانت نجوى فؤاد قد قالت في تصريحات خلال استضافتها في برنامج “تابوو” الذي يقدّمه نزار الفارس، إنها حاولت الاطمئنان على الفنان عادل إمام مراراً، ولكنهم كانوا يبلغونها بأن الزيارة ممنوعة عنه.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الحديث عن صحة “الزعيم”، حيث حرص عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية على التأكيد أنه بصحة جيدة، وذلك بعد تداول شائعات عن تدهور صحته، تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده، والذي حرص عدد كبير من النجوم على تهنئته به.