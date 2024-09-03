أديل تصدم الجميع بقرار إبتعادها عن الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال إعلان النجمة أديل عن رغبتها في التوقف عن الغناء والابتعاد عن الحفلات لفترة غير محددة، يُحدث ضجة كبير بين محبيها وفي وسائل الإعلام العالمية التي تساءلت ما إذا كانت تفكر في الاعتزال والإبتعاد بشكل نهائي عن الساحة الفنية أم أنه قرار نابع عن شعورها بالحاجة للراحة والهدوء.

وفي التفاصيل، صدمت النجمة العالمية الجمهور خلال ختام حفلها الأخير في ميونيخ، الذي أقيم مساء السبت، واعلنت وهي تبكي وبكلمات متأثرة نابعة من القلب عن مخططها للتوقف عن الغناء الفترة المقبلة.

وكشفت أديل أنه بعد عروضها العشرة المتبقية في لاس فيغاس، ستغيب لفترة، وقالت بأنها “ستكون طويلة بشكل لا يصدق”، مشددة على أنه “ليس اعتزالًا وإنما مجرد استراحة”.

واعترفت النجمة البريطانية بانها قامت بجولات مكثفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي تحتاج الآن لأخذ قسط من الراحة والاستمتاع بالحياة التي كانت مشغولة ببنائها، وقالت وهي تبكي: “لقد أمضيت السنوات السبع الماضية في بناء حياة جديدة لنفسي، وأريد أن أعيشها الآن. أريد أن أعيش حياتي التي كنت أبنيها وسأفتقدكم بشدة”.