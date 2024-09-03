مفاجآت بانتظار محبي أحمد العوضي في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الفنان أحمد العوضي مستمراً في تقديم المفاجآت لجمهوره في مسلسله الرمضاني المقبل الذي يحمل عنوان “فهد البطل”، فبعد طرحه المسابقة التي فاز فيها عشرة من متابعيه بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكلٍ منهم، كشف مؤلف المسلسل محمود حمدان عن مفاجأة جديدة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك” قائلاً: “أصدقائي الممثلين والممثلات، بخصوص مسلسل “فهد البطل” عارف إن فيه كتير حابّين يمثلوا في المسلسل ويشرّفنا وجود الجميع وقريت أغلب الرسائل وكلكم على رأسنا، قريّب بإذن الله هنعلن عن ميعاد أوديشن للأطفال شخصيات مهمة جداً وبعده أوديشن للجميع، وشركه “سينرجي” وأحمد العوضي والمخرج حريصين إن كل ممثل موهوب وشاطر نستفيد بيه معانا”.

وتابع محمود حمدان: “أنا على قد ما بقدر وأنا بكتب بحاول أزوّد عدد الشخصيات علشان يكون في فرصة لأكبر عدد من الممثلين معانا”.

مسلسل “فهد البطل” هو بطولة: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، صفاء الطوخي…، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم قبل الإعلان عن بدء التصوير المقرر موعده في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.