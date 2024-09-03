محمد الشرنوبي يتحدث عن أزمة حذف أغانيه ويتلقى الدعم من الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار حديث الفنان محمد الشرنوبي عن معاناته بعد حذف أغانيه من “يوتيوب” والمنصّات الغنائية بسبب خلافه مع المنتجة سارة الطبّاخ، تعاطف عدد كبير من الجمهور وصنّاع الأغاني والمنتجين الموسيقيين معه، حيث دشّنوا حملة دعم للشرنوبي في مواجهة الطباخ.

وأكد المنتج محمد جابر أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سارة الطبّاخ بعد حذف الأغاني التي تعاون فيها مع الشرنوبي أخيراً.

وقال جابر: “الفنان محمد الشرنوبي أنهى كل إجراءاته القانونية وعقده انتهى مع شركة الإنتاج السابقة بتاريخ 24/5/2022 بعد صدور حكم قضائي بانتهاء تعاقده”.

وأضاف: “كما صدرت بعد ذلك ثلاثة أحكام تؤكد انتهاء مدة العقد… ولكن كلّما طرح الشرنوبي أغنية، يتم حذفها من يوتيوب””، موضحاً: “اتمسح ليه أربع أغاني من قبل والقضاء أنصفه وهو مش ملزم بأي حاجة… فبيرفع الشرنوبي قضية ويكسبها فتعود الأغاني مرة أخرى على “يوتيوب”، وبنتواصل حالياً مع إدارة “يوتيوب” لإيجاد حل للمشكلة دي”.

وواصل محمد جابر حديثه قائلاً: “أكيد بيحصل خسارة لينا لكن هنحلّ الموضوع قريّب وموقف الشرنوبي القانوني قوي جداً وإحنا موقّعناش معاه عقد إلا لما خلّص كل مشاكله مع شركته السابقة، ولكن المسؤولين في شركة الإنتاج السابقة ما زالوا يغلقون الأغاني، رغم انتهاء العقود بينها وبين الشرنوبي حتى بعد أحكام القضاء التي أعادت أربع أغاني ليه كان تم حذفها… ونحن نحترم القانون ونثق في القضاء العادل الذي سيعيد الحق إلى أصحابه، من محاولات عرقلة مسيرة الفنان”.

وكان محمد الشرنوبي قد خرج في مقطع مصوّر كشف خلاله عن معاناته الشبيهة بمعاناة الفنانة شيرين عبد الوهاب، أي حذف أغانيه من “يويتوب” بسبب أزمة تعاقده في بداية انطلاقته الفنية مع سارة الطباخ رغم انتهاء التعاقد رسمياً بينهما.