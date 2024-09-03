تطور جديد في أزمة فيلم “عاشق” لـ أحمد حاتم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعتبر الفنان أحمد حاتم أكثر الفنانين إثارة للجدل بسبب تأجيل عدد من أفلامه إما بسبب عدم موافقة الرقابة او للهجوم على فكرة الفيلم أو لأسباب أخرى سواء إنتاجية أو غيرها من الأسباب.

وفي الفترة الأخيرة أثير الجدل حول فيلم “الملحد” لأحمد حاتم وتم تأجيل عرضه بسبب هجوم بعض النقاد والجمهور على فكرته، ليكون الفيلم الثاني لأحمد حاتم الذي يتم تأجيل عرضه بعد فيلم “عاشق” الذي تم تأجيله لأكثر من عامين بسبب مشاكل إنتاجية، إلا أن المنتج أحمد السبكي أعلن انتهاء أزمات الفيلم وحدد موعد عرضه في السينمات ليكون بديلاً لـ”الملحد” حتى انتهاء أزمته مع النقاد وعلماء الدين.

ونشر السبكي على حسابه الخاص بأ”إنستغرام” البرومو التشويقي لفيلم “عاشق” مؤكداً طرحه بالسينمات يوم 11 أيلول (سبتمبر) الجاري، والعمل من بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد ومن تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

ويأتي طرح فيلم “عاشق” عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم في مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليا عبر المنصات الرقمية..

وجاء ترويج السبكي لفيلمه الجديد لأحمد حاتم عقب أزمة فيلم “الملحد” التي تتصدر الأكثر تداولًا بالوسط السينمائي بعد تراجع صناعه عن عرضه سينمائيا في الرابع عشر من شهر آب (أغسطس) الماضي كما كان معلنًا.