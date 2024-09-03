الإذاعة البرازيلية تحتفي بـ عمرو دياب: “سوبر ستار مصر والوطن العربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سابقة هي الأولى من نوعها، وللمرة الثانية في راديو البرازيل، تم تخصيص حلقة في برنامج موسيقي عن الفنان عمرو دياب، حيث خصّص برنامج Kalimba المتخصص في الموسيقى الإفريقية على راديو Câmara البرازيلي، حلقة مدّتها ساعة لعمرو دياب بعنوان “السوبر ستار المصري عمرو دياب”.

وتضمنت الحلقة عرضاً تاريخياً لمسيرة عمرو دياب، وتم خلالها تشغيل مجموعة من أغانيه مثل: “يا طريق”، “تملّي معاك”، “وحشتيني”، “ولا على باله”، “الله على حبك أنت”، “يا أجمل عيون”، “أول كل حاجة”، “وياه”، “مدي إيدك”، “قلبي اتمناه”، و”حلوة الأيام”.

العرض أشار إلى أن عمرو دياب من أهم نجوم البوب المصري، وتم استعراض تاريخه في إصدار ألبوم جديد كل عام، وأغانيه التي تتنوع بين العاطفية والوطنية، بالإضافة إلى مشاركاته في الحملات الإعلانية والأفلام.

وتحدثت الحلقة أيضاً عن بعض أنواع الموسيقى التي تميز بها “الهضبة” خلال مسيرته الغنائية، ومنها الـRomantic Pop، وR’n’B، وDance، وTechno.

كما تطرّقت الحلقة إلى نشأة عمرو دياب في بورسعيد، وعمل والده في قناة السويس، ودراسته للموسيقى في أكاديمية الفنون، وتمت الإشارة إلى بداية مشواره الفني بألبومه الأول “يا طريق” عام 1983، والنجاحات المتتالية التي حققها منذ ذلك الحين، والتي كان لها صدى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتُعدّ هذه المرة الثانية التي يخصّص فيها راديو برازيلي حلقة عن عمرو دياب، حيث خصّص راديو CBN البرازيلي حلقة الصيف الماضي عن عمرو دياب بعنوان “مصر وموسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب” في برنامج Sala de Música.