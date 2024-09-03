"حواس " يطلق وثيقة عودة الملكة "نفرتيتي ".

ياسر رشاد - القاهرة - صالون نفرتيتي الثقافي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2024 - 12:13 م 9/3/2024 12:13:09 PM

يستضيف صالون نفرتيتي الثقافي، في فعالية جديدة تحت عنوان "رحلة البحث عن الملكة نفرتيتي" عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ليكشف عن أسرار رحلة البحث عن مومياء الملكة الجميلة ومقبرتها. ويطلق وثيقة عودة رأس الملكة إلى بلدها الأم مصر. من خلال حوار مفتوح مع جمهور الحاضرين. وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية.

تقام الفاعلية في تمام الساعة السابعة مساء السبت ٧ سبتمبر بمركز إبداع قصر الأمير طاز بمنطقة السيدة زينب شارع السيوفية. والدعوة عامة.



يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي منذ تأسيسه في مايو ٢٠٢٣ يناقش القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني العظيم من خلال فعاليات شهرية حوارية ومناقشات يديرها الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى ، نيفين العارف ، أماني عبد الحميد ، فتحية الدخاخني.