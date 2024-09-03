منير ورحيم طاردتهما الأزمات الصحية في الكواليس.. تامر حسني يستعد لطرح "الذوق العالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى النجم تامر حسني، من وضع اللمسات النهائية ومونتاج فيديو كليب أغنية "الذوق العالي"، التي يقدمها بمشاركة المطرب الكبير محمد منير .

النجم تامر حسني، قرر طرح فيديو كليب الأغنية، خلال الأيام المقبلة، إذ تولى إخراجه بنفسه، إلى جانب تولي شركته الإنتاج.

اغنية "الذوق العالي"، من كلمات الشاعر تامر حسين، و ألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وشهدت كواليسها معاناة الملحن محمد رحيم، من أزمة صحية، خلال مراحل التسجيل، بالإضافة إلى خضوع المطرب الكبير محمد منير، لفحوصات طبية، بإحدى المستشفيات، إثر الأزمة الصحية التي عانى منها أثناء تصوير الكليب .

النجم تامر حسني تعاقد مؤخرا على تقديم حفل غنائي بالإسكندرية، يوم 18 أكتوبر المقبل.

الحفل يقام في ساحة ميوزيك أرينا، في حديقة انطونيادس، وتتراوح أسعار التذاكر بين 300 و 500، و 750 جنيه.