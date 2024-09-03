بسبب إطلالتها.. هيدي كرم تتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة هيدي كرم تريند محرك البحث "جوجل"، عقب احتفالها بعيد ميلادها الـ 44 الذي وافق يوم 27 أغسطس الماضي.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جرئ باللون الوردي، عبر حسابها الخاص على إنستجرام، وعلقت: "احتفال بعيد ميلاد رائع".

جدير بالذكر أن هيدي كرم يعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.

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