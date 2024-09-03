هكذا احتفل أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته "نور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته الصغرى "نور"، ونشر مقطع فيديو يضم عدد من الصور التي تجمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وعلق زاهر على الفيديو: "كل سنة وانتي طيبة يانور عيوني، أطعم وأحلى وألذ بنوتة في الدنيا، ربنا يحفظك ليا، ويسعدك ياروح قلبي بحبك أوي يا نوني".

وجاءت تعليقات من المتابعين بـ التهنئة،: "كل سنة وأنتي طيبة يا منوشة ياقمر، أبو البنات ربنا يحفظهملك يارب، حبيبتي بسم الله ماشاء الله، الله يحفظك، عقبال المية يا منمن".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بطولة مي عمر، كمال أبو رية، أروى جودة، من إخراج محمد سامي، ومسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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