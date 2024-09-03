"خسيتي إزاي؟".. ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها، ومتابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ملك الصور من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

ولاقت الصور تفاعل من المتابعين، وجاءت التعليقات كالآتي: "خستي أوي، خسيتي كده إزاي، جميلة، أحلى من القمر، حبيبة قلبي ربنا يحفظك، الجمال كله".

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي.

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