بالصور.. هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها بـ لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها، متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بـ لندن.

ونشرت هدى، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لندن في 24 ساعة"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ياربي في جمال كده، مصرية عالمية قادمة بقوة، قنبلة الجيل، منورة لندن، عسل ماشاء الله".

يذكر أن الفنانة هدى الإتربي، شاركت في مسلسل "العتاولة" الذي عرض في سباق رمضان 2024، وهو بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضًا:

بسبب إطلالتها.. هيدي كرم تتصدر تريند جوجل

إطلاق اسم كريم عبدالعزيز على الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي