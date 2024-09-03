شقيقته كشفت السر..نجل عمرو دياب يثير الجدل حول "تووليت "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

آثار عبد الله "نجل النجم عمرو دياب"، التكهنات من جديد، حول هوية مؤدي أغاني الراب توو ليت، الذي تصدر قوائم الأكثر استماعا، في منصات بيلبورد، وأنغامي، و موقع يوتيوبأ دون الكشف عن هويته.

نجل عمرو دياب، نشر صورة له عبر صفحته في موقع "أنستجرام"، مصحوبة بإشارة إلى كونه "توو ليت"، قبل ان يقوم بالتعديل، وحذف الإشارة.

وسارعت شقيقات عبد الله، بالتفاعل مع التعليق الأول، وضعت شقيقته جنة دياب، قلوب، في حين كتبت "كنزي"، في تعليقها " 2L8".

عبد الله، كان قد تصدر قائمة الأسماء التي دارت حولها التكهنات، عن كونه "توو ليت"، مؤدي أغاني الراب، الذي تضاعفت شهرته عقب طرحه في أغسطس الماضي، ألبومه "كوكتيل أغاني".

وضم الألبوم 8 أغاني، منها، بقيت وحيد، وعينيكي لون السما بالليل، ولسه بريء، وماتيجي أعدي عليكي، وليه بنخبي ومش بنقول، وحبيبي ليه.

وقدم توو ليت، أغانيه على إيقاعات موسيقى البوب، والهيب هوب، وظهر في أغنية "حبيبي ليه" ، على طريقة ظهور النجم عمرو دياب، في فيلم "أيس كريم في جليم".