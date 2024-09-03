ليدي غاغا تصل إيطاليا لحضور مهرجان البندقيّة السّينمائيّ… من رافقها؟

وصلت ليدي غاغا إلى مدينة البندقيّة في إيطاليا في السّاعات الماضية وذلك قبل العرض الأوّل لفيلم “Joker: Folie à Deux” في مهرجان البندقيّة السّينمائيّ الدّولي الحادي والثّمانين. (http://www.instagram.com/p/C_cpGMpoDhx/)

شوهدت غاغا وهي تصل إلى الفندق الذي ستقيم فيه مع خطيبها مايكل بولانسكي. وارتدت غاغا فستانًا منقّطًا.

ويأتي وصول غاغا قبل يومين من العرض الأوّل لفيلم “Joker: Folie à Deux” في مهرجان البندقيّة السّينمائيّ في الرّابع من أيلول/سبتمبر الجاري.

هذه ليست المرّة الأولى التي يشارك فيها المخرج تود فيليب في المنافسة في مهرجان البندقيّة السّينمائيّ. ففي عام ٢٠١٩، حصل على جائزة الأسد الذهبيّ، أرقى جوائز المهرجان، عن فيلم “الجوكر”.

ظهرت غاغا آخر مرّة في المهرجان في العرض الأوّل لفيلم “A Star is Born” في عام ٢٠١٨.

نذكر أنّ شخصيّة آرثر فليك (الجوكر) تعود من جديد من خلال الجزء الثّاني من فيلم “جوكر” بعنوان Joker: Folie a Deux الذي تشارك في بطولته نجمة البوب العالميّة ليدي غاغا، وتجسّد فيه دور الشّرّيرة هارلي كوين.

بلغت كلفة إنتاج الفيلم مئتَي مليون دولار، والذي يسلط الضّوء على قصّة الحبّ بين جوكر وهارلي.

استحوذ فيلم “Joker” الأصليّ على اهتمام الجماهير العالميّة، إذ حقق أكثر من مليار دولار في شبّاك التّذاكر وحصل على مكان باعتباره الفيلم الأعلى ربحًا من فئة R على الإطلاق. تمّ تسليط الضّوء على استحسان النقّاد من خلال العديد من الجوائز والتّرشيحات، بما في ذلك أحد عشر ترشيحًا لجوائز الأوسكار. وحصل خواكين فينيكس على جائزة الأوسكار لأفضل أداء لممثّل في دور قيادي، ممّا عزّز تأثير الفيلم على مشهد السّينما الحديثة.

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لا يعيد فيلم “Joker: Folie à Deux” الوجوه المألوفة فقط مثل Zazie Beetz، التي تعيد تمثيل دورها كجارة آرثر صوفي دوموند، إذ يشارك في الفيلم أيضًا بريندان جليسون، وكاثرين كينر، وهاري لاوتي، وجاكوب لوفلاند، ممّا يضيف عمقًا وتنوّعًا إلى تشكيلة شخصيّات الفيلم. كتبه فيليبس وسكوت سيلفر، ولا يزال الجزء الثّاني في مرحلة ما بعد الإنتاج.