ملف خاص عن آل باتشينو في عدد مجلة أبيض وأسود السينمائية الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الجديد من مجلة أبيض وأسود الفصلية السينمائية، العدد رقم "61"، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024 بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

ويتضمن عدد مجلة أبيض وأسود ملفا رئيسا عن آل باتشينو الممثل الأيقوني، بقلم د. سهير عبد الظاهر، احتوى على مجموعة من الموضوعات عن أهم أفلامه "تاجر البندقية" بقلم د. داليا همام، "وجه الندبة" بقلم ليالي مصطفى، "عطر امرأة"، بقلم د. أسامة فهمي.

ونقرأ في باب الترجمة داخل مجلة أبيض وأسود مقالات متنوعة منها: "ترجمة مقال قيام وانهيار السينما الأمريكية" ترجمة د. هاني حجاج، "نحو نقد سينمائي موضوعي" ترجمة وإعداد نرمين جودة، "النوع الفيلمي والمجتمع 3" ترجمة سارة أبو ريا.

كما يتضمن عدد مجلة أبيض وأسود مقالات بعناوين"ولاد رزق"، "سيموطيقا الفيلم"، بالإضافة إلى مقالات في "النقد السينمائي" وغيرها من المقالات التي تلقي الضوء على السينما العالمية والمحلية.

مجلة أبيض وأسود تصدر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، رئيس التحرير د. نادر رفاعي، نائب رئيس التحرير أحمد عبد النبي، المدير الإداري رشا إبراهيم، تصحيح لغوي ياسمين مجدي، مدير التحرير الفني وتصميم الغلاف والجرافيك جيهان عادل.

أدوات الممثل

وشهد مسرح إدارة المطرية التعليمية، اللقاء الثاني من الورشة التدريبية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبدأ اللقاء بحديث للمخرج سامح سليم، للتعريف بأدوات الممثل المسرحي، وكيفية الوقوف على خشبة المسرح، وفقا للنص وحسب طبيعة الشخصية وأعقب الجانب النظري، عدة تدريبات عملية بمصاحبة لغة الإشارة تقديم هويدا محمود.

وتقيم الورشة الإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتجدد فعالياتها أسبوعيا، وتأتي في سياق أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة لمدة شهر لعدد من طلاب مدرستي أمل المطرية وصلاح الدين من الصم وضعاف السمع، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة، أنشطة صيفية مكثفة منها مهرجان أهالينا وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم وغيرها من الفعاليات.