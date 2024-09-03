شكرا لقرائتكم خبر عن المعيار الوحيد الموهبة.. dmc تعلن انطلاق برنامج كاستينج 5 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة dmc عن انطلاق برنامج كاستنج لاكتشاف مواهب تمثيلية جديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، والذى تم الإعلان عنه مؤخراً ويأتى اختيار المواهب وإعطائها الفرصة للظهور على الشاشة الصغيرة، وذلك يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، فى تمام الساعة 11 مساء.

والمعيار الوحيد فى برنامج كاستنج، هو الموهبة، إذ يوفر فرصة كبيرة لـ13 ممثلا جديدا للمشاركة كأبطال لمسلسل مقبل.

وكتبت dmc، عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "انتظرونا في أولى حلقات برنامج كاستنج بداية من 5 سبتمبر، الساعة 11 مساءً على شاشة dmc".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج كاستنج لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ومن المقرر أن يشارك الموهبون في أدوار البطولة، في مسلسل تليفزيوني من إنتاج المتحدة.



