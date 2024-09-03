شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للمسرح يحتفل بذكرى ميلاد محمود مسعود اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود مسعود، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وأعد المركز بوستر خاصا للفنان الراحل احتفالًا بذكرى ميلاد الرائع الكبير ملك الدراما العفوية، الذى أصبح أيقونة ثقافية فى تاريخ مصر الفنى الحديث.

ولد محمود مسعود يوم 3 سبتمبر عام 1952، وحصل على درجة البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975.



محمود مسعود

عمل محمود مسعود بعد تخرجه في مسرح الطليعة، لينتقل من المسرح إلى السينما، ويشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها فيلما "المتمرد، الشرسة"، كما شارك فى العديد من الأدوار الدرامية التى عُرضت فى التليفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر"، وكان آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي شارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ابنته الفنانة إيمان مسعود شاركت في العديد من الأعمال منها مسلسلا "شمس الأنصاري"، "حكايات بنات" في 2012، ولكنها ابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.