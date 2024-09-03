شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير جزء من أغنية محمد رحيم الجديدة "بنت اللذينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد رحيم أغنيتة الجديدة "بنت اللذينة"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود.

وبدأ رحيم أغنيتة بأنترو أغنية الكينج محمد منير "الليلة يا سمرا"، ويعبر بها عن مدى أصالة أغانى الكينج التى عاش معظم الشباب حبه ورومانسيته على مثل هذه الأغانى، بالإضافة إلى الكشف عن عشقه لمنير وأغانيه الذى تربى عليها لذلك كتب شكر للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير على تتر الأغنية.

شكر للكينج واحمد منيب

وتقول كلمات الأغنية

يانهار ابيض على لون عينك اسود على مزرق

كل ما بحفظ لونها بيرجع يصفى كمان ويرق

وياللي شفايفك نار

طعم الشوق جبار

سهرتي المدينه يابنت اللذينه ولون شوارعها فرق

خدني السحر لبحر مشاعرك يامزز على محلو

كل الهوا مايطير شعرك قلبي يطير في الجو

وياللي شفايفك نار

طعم الشوق جبار

سهرتي المدينه يابنت اللذينه ولون شوارعها فرق