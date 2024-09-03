شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على "يو آه إن" بطل سلسلة Hellbound بالسجن لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حُكم على الممثل "يو آه إن" بطل سلسلة Hellbound بالسجن لمدة عام بتهمة تعاطى المخدرات، فى انتهاك لقانون مكافحة المخدرات فى كوريا الجنوبية، بعد محاكمة استمرت 11 شهرًا، وذلك بعد أن تم اتهام يو البالغ من العمر 38 عامًا، والمعروف بدوره الرئيسي في الموسم الأول من مسلسل Hellbound على منصة نيتفلكس، بالاستخدام غير القانوني للبروبوفول، المستخدم في المقام الأول كمخدر طبي، تحت ستار الإجراءات التجميلية في 181 مناسبة بين عامي 2020 و2022.

وأدين يو أيضًا بشراء 1100 حبة منومة بوصفات طبية مزيفة مكتوبة بأسماء أخرى وتدخين الماريجوانا أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من محاكمته بتهمة إجبار شركائه على سحب شهاداتهم، إلا أنه لم يُدان في النهاية بارتكاب الجريمة بسبب نقص الأدلة.

ونتيجة لذلك، حكمت محكمة منطقة سيول المركزية على الممثل اليوم بالسجن لمدة عام وفرضت غرامة قدرها 2 مليون وون كوري "حوالي 1220 جنيهًا إسترلينيًا".

وفقًا لصحيفة كوريا جونج آنج ديلي، أمرت المحكمة يو أيضًا بمصادرة 1.54 مليون وون كوري "حوالي 940 جنيهًا إسترلينيًا" وحضور 80 ساعة من إعادة التأهيل من المخدرات.

كان المدعون قد طالبوا بعقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات للممثل، ولكن رفضت المحكمة اقتراح النيابة بالسجن، قائلة إن اكتئاب يو المطول والأرق هو ما دفعه إلى اللجوء إلى المخدرات، وتم الاستشهاد بـ "اعتراف يو الصادق بإدمان المخدرات وجهوده للتغلب على اعتماده" كعوامل مخففة، وفقًا لصحيفة كوريا جونج آنج ديلي، وتم احتجاز يو بعد صدور الحكم.