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إطلالات هيفاء وهبى فى الساحل الشمالى تخطف الأنظار.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تقضى النجمة هيفاء وهبى عطلتها الصيفية بإحدى قرى الساحل الشمالى، حيث تعتبر هيفاء الصيف فى الساحل الشمالى مختلفا خاصة أنها تحتفظ بالعديد بالذكريات السعيدة فى الساحل.

وظهرت خلال هذا الصيف بالعديد من الإطلالات المختلفة والتي تطغى عليها الأناقة والأنوثة والشياكة في اختيار ما ترتديه وحتى مكياجها البسيط الذي عبر عن رقى وتميز فى الألوان المختارة، وعلق الآلاف من متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعى على إطلالاتها بالإشادة وكلمات الغزل.

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 هيفاء وهبى

 

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هيفاء وهبى

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هيفاء وهبى

 

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هيفاء وهبى
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هيفاء وهبى
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إطلالة هيفاء وهبى


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Screenshot 2024-09-03 100740
هيفاء وهبى
Screenshot 2024-09-03 100812
هيفاء وهبى

 

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هيفاء وهبى

 

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هيفاء وهبى 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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