شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالات هيفاء وهبى فى الساحل الشمالى تخطف الأنظار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقضى النجمة هيفاء وهبى عطلتها الصيفية بإحدى قرى الساحل الشمالى، حيث تعتبر هيفاء الصيف فى الساحل الشمالى مختلفا خاصة أنها تحتفظ بالعديد بالذكريات السعيدة فى الساحل.

وظهرت خلال هذا الصيف بالعديد من الإطلالات المختلفة والتي تطغى عليها الأناقة والأنوثة والشياكة في اختيار ما ترتديه وحتى مكياجها البسيط الذي عبر عن رقى وتميز فى الألوان المختارة، وعلق الآلاف من متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعى على إطلالاتها بالإشادة وكلمات الغزل.



هيفاء وهبى



هيفاء وهبى

هيفاء وهبى



هيفاء وهبى



هيفاء وهبى

إطلالة هيفاء وهبى







هيفاء وهبى هيفاء وهبى



هيفاء وهبى



هيفاء وهبى هيفاء وهبى