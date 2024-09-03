سلمى حايك تتباهى بجمال جسدها المثير في عيد ميلادها الثّامن والخمسين

احتفلت سلمى حايك بعيد ميلادها الثّامن والخمسين من خلال مشاركة سلسلة من الصّور الملفتة للنظر على وسائل التّواصل الاجتماعيّ، ظهرت فيها بمجموعة متنوعة من ملابس السّباحة المذهلة.

أضافت الممثّلة، التي استمرّت في جذب انتباه الجمهور بأدائها في أفلام مثل “Magic Mike’s Last Dance” و”House of Gucci”، وسمًا بسيطًا ولكن ذو معنى إلى منشورها: “#gratful”.

في الصّور، تباهت حايك بمجموعة متنوّعة من أنماط ملابس السّباحة. وفي بعض اللقطات، ارتدت ملابس السّباحة مع القفطان الجميل، ممّا أضاف طبقة إضافيّة من الرّقي إلى إطلالتها.

ووجّهت سلمى حايك معايدة لنفسها بمناسبة عيد ميلادها الثامن والخمسين .

تمّ التقاط جميع الصّور على متن يخت فاخر، حيث اتخذت حايك سلسلة من الأوضاع الواثقة والمغرية.

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وقبل بضعة أسابيع فقط، شوهدت حايك وهي تستمتع بوقتها على متن يخت، وهذه المرّة في إيبيزا. خلال تلك النّزهة، أحدثت ضجّة من خلال عرض جمالها الطّبيعي بفخر، من خلال ارتداء بيكيني أصفر نابض بالحياة.