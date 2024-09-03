مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يكشف تكريمات وأعضاء لجان تحكيم دورته الخامسة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، في بلاغ صادر عنها، عن أعضاء لجان تحكيم النسخة 5 المنعقدة في الفترة الممتدة من 6 إلى 13 سبتمبر 2024.

ويترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الناقد والكاتب اللبناني إبراهيم العريس، فيما تضم في عضويتها كلا من الممثلة والمنتجة المصرية بشرى رزة والتونسية لمياء بلقايد جيجا الأكاديمية والمديرة التنفيذية لأيام قرطاج السينمائية، والمخرج المغربي كمال كمال والممثل والمخرج العراقي باسم قهار.

أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، فأوكلت مهمة رئاستها للمخرج والممثل السوري أيمن زيدان، فيما تشمل عضويتها كلا من المنتج والمخرج العراقي حكمت البيضاني والممثلة المغربية ماجدولين الإدريسي.

حسين فهمي

وسيرا على عادته، فإن النسخة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي تخصص ضمن برنامجها حيزا هاما لجانب التكريم، إذ تحتفي بالنجم المصري رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي والنجم السوري أيمن زيدان، والممثلة المغربية جليلة التلمسي والفنان المغربي القدير محمد الخلفي والكاتب والناقد اللبناني إبراهيم العريس.