Joker: Folie à Deux.. قراءة في أحداث الفيلم في عرضه الأول بمهرجان فينيسيا 81

ياسر رشاد - القاهرة - يحظى فيلم Joker: Folie à Deux بعرضه العالمي الأول قبل السينمات على أرض مهرجان فينيسيا السينمائي في نسخته 81، التي تستمر فعالياته حتى 7 سبتمبر الجاري.

تفاصيل العرض الأول لفيلم Joker: Folie à Deux

يأتي عرض فيلم Joker: Folie à Deux الخميس المقبل ، بحضور بطليه مع نجميه خواكين فينيكس وليدي جاجا، حيث وصلت جاجا إلى فينيسيا بحضور خطيبها مايكل بولانسكي

موعد عرض فيلم Joker: Folie à Deux في مهرجان فينيسيا السينمائي 81

يتم عرض فيلم Joker: Folie à Deux يوم الخميس 5 سبتمبر في قاعتي Multisala Rossini , IMG Cinemas في تمام التاسعة مساءً

أحداث فيلم Joker: Folie à Deux

تدور أحداث فيلم Joker: Folie à Deux حول آرثر فليك، الذي يواصل رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد سجينًا داخل المصحة النفسية في أركام، ويقابل هارلي كوين فتنشأ العديد من المتاعب، ويشاركهما البطولة بالإضافة لنخبة ريندان غليسون، كاثرين كينر، هاري لوتي، جورج كارول، جاتلين غريفيث، تروي ميتكالف، سام رين فينسينت، ألفريد روبين طومسون، مايك هيوستن، وجيمي سماجولا، وأنتوني جولوتا.

توقعات بأحداث الجزء الثاني بين خواكين فينيكس وليدي جاجا

لم تكشف أحداث الجزء الثاني من فيلم Joker: Folie à Deux بشكلٍ رسمي بعد نجاح الأول منه الذي عرض في 2019، حيث سيتم نقل أرثر الذي تسبب في مجزرة عنيفة بمدينة جوثام إلى السجن، ويلتقي حينها بـ هارلي كوين التي تقوم بدورها ليدي جاجا لتصبح بعد ذلك مساعدته الشريرة تحت مسمى الحب، وتدور بينهما أحداث مشوقة ومتتابعة ومن فيهما سيغير حياة الآخر فالإثنين مرضى ولايستطيعون التعايش مع المجتمع بمرضهم فهل سيتكيفون مع الوضع ويعالجان بعضهما البعض، أم إنها ستكون علاقة سامة تزيد من الاضطرابات العقلية لديهما ويصبحان أكثر خطروة على أنفسهما والمجتمع.

تواجد مذهل للثنائي جورج كلوني وبراد بيت

شهد مهرجان فينيسيا خلال الأيام القليلة القادمة عرض سينمائي مميز على السجادة الحمراء وشاشات العرض للثنائي العالمي جورج كلوني وبراد بيت أثناء العرض الاول لفيلمهما Wolfs ، وتحدث كلوني وبراد عن كواليس تنفيذ الفيلم قائلًا:" تنازلنا عن جزء من أجرهما لضمان عرض الفيلم في دور السينما، وأنه من المؤسف أنه لن يُعرض في كافة الصالات.

وقال: "كنا نود ذلك. لهذا السبب أعاد براد وأنا بعض من أموالنا." وأضاف أن تقريرًا في نيويورك تايمز بالغ في تقدير قيمة رواتبهما بملايين الدولارات.

وتحدثا عن اجتياح التكنولوجيا والانترنت للعرض السينمائي والدرامي، كان رأي براد كالآتي:"أعتقد أننا سنظل كلاسكيين بشأن تجربة العرض السينمائي، ولكن في الوقت نفسه أحب وجود منصات البث ... إنه توازن دقيق. سيتصحح مع الوقت."

وتحدث كلوني إن الجميع يجد طريقه خلال هذه المرحلة، مع وجود بعض المشاكل والأخطاء، ولكن هناك أيضًا فرص أكبر للممثلين. وأضاف كلوني: "نحن بحاجة إلى المنصات، وصناعتنا تحتاج إليها. كما أنهم يستفيدون من عرض الأفلام ... ونحن نحاول فهم ذلك، لكننا لم نصل إلى الحل النهائي بعد."