أمسية غنائية منتظرة لـ تامر عاشور في السعودية.. الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر جمهور السعودية اللقاء المميز مع الفنان تامر عاشور، ضمن سلسلة موسم جدة التي تضم مختلف نجوم الغناء الخليجي والعربي.

يقام الحفل يوم الخميس 6 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني تامر عاشور وداع وداع

كان قد طرح تامر عاشور حديثًا أغنية وداع وداع، التي حققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال الأسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية وداع وداع من كلمات محمد جشم باشا، ألحان مصطفى إبراهيم، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها " جاي بعد ما شوفت غيرك قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات فوق خلاص وبلاها سيرةمش هنحيي في اللي مات وداع وداع مش فاضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك أصله مش خدام جنابك سلام سلام واستابينا".

أغنية تامر عاشور هيجيلي موجوع

بجانب أغنية “هيجيلي موجع” التي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا ووصلت لأكثر من 136 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري، هيجيلي موجوع دموعه في عينه.. تعبان هديله أسبوع هييجي بعديها ندمان هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على ايه هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش معقول لما يجي بعد أذاه ما وجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام مقولهوش هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش".