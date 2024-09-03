غدا.. "مواهب وإبداعات".. حفل فني بجامعة بنها

ياسر رشاد - القاهرة - تحت عنوان (مواهب وإبداعات)، ينظم مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها حفلا فنيا.

يقام الحفل تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويتضمن برنامج الحفل الفقرات التالية: السلام الوطني، القرآن الكريم، الإشارات التعبيرية لذوي الإعاقة السمعية "جمد قلبك"، اسكتش تمثيل، موال سيد الكون، الله يامولانا، صولو عريس من جهة امنية، ياصلاة الزين، مقطوعة قلبي ومفتاحه، مقطوعة الف ليلة وليلة، ميدلي صعيدي، صولو صعيدي، صولو ملاكي إسكندرية، كان ياما كان، مقطوعة آه يازين ميدلي نص ونص، كل ده كان ليه.

ينظم الحفل تحت إشراف: ا.د منى نصر، مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، ا.م.د أحمد عبدالسلام، نائب مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، ا.د هيام النجار مدير المواهب الموسيقية والتمثيل، د. نشوى حسن، مدير لجان اكتشاف المواهب الموسيقية.

يبدأ الحفل في الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء، بقاعة تحيا مصر، بجامعة بنها.