عمرو سعد يكشف عن صورة ابنته "حبيبة" لأول مرة بمناسبة عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان عمر سعد بعيد ميلاد ابنته حبيبة، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وهي المرة الأولى التي يكشف فيها عن صورة لها.

ونشر سعد صور تجمعه بابنته، وكتب: "من ١٥ سنة اتولدت البنت القمر دي، و أول بوكية ورد جالنا كان مكتوب عليه "مبروك حبيبة عمرو سعد" فقررت يكون ده اسمها حبيبة، وأحلى حبيبة عمرو سعد".

وانهالت عليها التعليقات من نجوم الفن وجاءت كالتالي، إيمان العاصي: "جميلة ماشاء الله"، بينما جاء تعليق بسمة داود: "قمر ماشاء الله، ربنا يخليكم لبعض"، وكتبت نانسي صلاح: "ما اشاء الله"، وعلق مطرب المهرجانات عنبة: "بسم الله ماشاء الله سكر".

من جانب آخر، يواصل الفنان عمرو سعد بتصوير فيلمه الجديد "الغربان"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي وتحديدا عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، والعمل من بطولة مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج ياسين حسن.

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