بعد تصريحاتها المثيرة عن المساكنة.. مذيعة تهاجم إيناس الدغيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شنّت الإعلامية مروة صبري هجومًا، على المخرجة إيناس الدغيدي، بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن المساكنة قبل الزواج.

وقالت صبري في برنامجها "قعدة ستات": "عشتي المساكنة 9 سنوات، وطالعة بتقولي أنا عشت المساكنة قدام الناس كلها، إذا بليتم فاستتروا، ربنا سترني مطلعش أقول كده قدام الناس صدمة كبيرة لكل الناس بعد ما سمعت التصريحات دي".

واستكملت:"الناس واخدة إن المخرجة إيناس الدغيدي جريئة وصريحة، لكن مش للدرجة دي، في حاجات مينفعش تتقال، في تصريحات وكلام يودي في داهية، وخصوصًا أن حضرتك مش محتاجة تريند".

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي، كشفت خلال استضافتها ببرنامج" القرار"، عبر قناة "الغد"، عن تجربتها للمساكنة قبل الزواج، إذ كشفت أنها عاشت المساكنة مع زوجها قبل زواجهما لفترة لم تعد تتذكرها، خاصة أن جمعتهما قصة حب 9 سنوات حسب قولها.

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