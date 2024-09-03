علي قاسم يواصل تصوير "أسد" مع محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان علي قاسم تصوير فيلمه الجديد "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان وعدد كبير من النجوم.

"أسد" من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، رزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد عبدالحميد.

وينتمي فيلم "أسد" لنوعية الأعمال التاريخية، إذ تدور أحداثه في زمن غير معاصر، وتحديدا عام 1280، في عصر المماليك.

وشارك علي قاسم مؤخراً في بطولة مسلسل "لحظة غضب"، وهو عمل مكوّن من 15 حلقة، وعُرض في رمضان 2024، بطولة: صبا مبارك، ومحمد شاهين، وناردين فرج، وسارة عبدالرحمن، وريم خوري. من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.