رامي جمال يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد "مش لاقيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شوق الفنان رامي جمال متابعيه، لألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "مش لاقيكي"، والمقرر طرحه يوم 1 يناير 2025.

ونشر رامي، البوستر الدعائي للألبوم، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ميعادنا في أول يوم في السنة، مع ألبوم الشتاء عشان السنة تبدأ صح إن شاء الله".

يذكر أن أخر أعمال الفنان رامي جمال، أغنية "حالته صعبة" التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

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