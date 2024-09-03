شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يكشف سبب تسمية ابنته حبيبة فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم عمرو سعد بعيد ميلاد ابنته حبيبة، وكشف عن سبب تسميتها بذلك الاسم، ونشر صور تجمعهما عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: "من 15 سنة اتولدت البنت القمر دى وأول بوكيه ورد جالنا كان مكتوب عليه (مبروك حبيبة عمرو سعد) فقررت يكون ده اسمها حبيبة وأحلى حبيبة عمرو سعد".



عمرو سعد

وفى سياق آخر أعلن النجم عمرو سعد موعد الانتهاء من تصوير أحدث أعماله الفنية الفيلم العالمى the crows، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكون جاهزا للعرض بحلول عام 2025، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب خلال العمل.

ونشر عمرو سعد صورا من كواليس العمل عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن شاشات السينما كنت محظوظ بعودة تعوض عن الغياب ده إن شاء الله منتصف نوفمبر يكون انتهاء تصوير الفيلم الأضخم إنتاجيا بعد جهد كبير امتد لثلاث سنوات، الفيلم العالمى the crows".

وتابع: "هيضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز والناطق بالعربى والإنجليزى والألمانى والمترجم لأثنى عشر لغة هاينتهى المخرج يس حسن من التصوير والمونتاج ويكون جاهز للعرض العالمى إن شاء الله عام 2025، علشان أكون إن شاء الله جاهز لتصوير فيلمي القادم واللي هاعلن عنه قريبا جدا".

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد في السينما فيلم "حملة فرعون" الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من: روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، سوزان نجم الدين، قمر، وغيرهم من الفنانين، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ: كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.