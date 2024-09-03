شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت الكاشف بمهرجان المسرح التجريبى: مشغولون بالنموذج الغربى فى مسرحنا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية سابقا خلال ندوة بعنوان "المسرح وصراع المركزيات" بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز)، قائلا: "هناك العديد من الأسئلة التي يجب طرحها حول آليات التعامل مع فكرة المركزية في المسرح، وكيف اختلفت، والحقيقة أننا مشغولون بالنموذج الغربي وبالدخول في صراع هل هم يفكرون في مسرحنا بنفس المنطلق؟، وقدموا النموذج الذي يشغلنا ولم نقدم بعد النموذج الذي يشغلهم، لذلك الأفضل أن نكرس طاقتنا باتجاه تساؤل كيف يستطيع الفنان العربي التجريب دون النظر الي تجربة الآخر بمجرد التنظير؟

وشارك في تلك الندوة عدد من الباحثين وأساتذة الجامعة وكان منهم الأردنية د. نجوي قندقجي أستاذة الفنون الأدائية والمسرحية في الجامعة الدولية اللبنانية، وقدمت ورقة بحثية بعنوان "نظريّة المسرح وتمثيل المرجعيّات بين التحوّل والاضطراب"، كما قدم الناقد المسرحي التونسي حاتم التليلي، ورقة بحثية بعنوان "نحو مـسرح ديوكولونيالي"، وقدم الناقد والباحث المغربي كمال خلادي، ورقة بحثية بعنوان "مسرح الالفية الثالثة: من صراع اللامركزيات الي تعدد الجسد وهجرة الحركة"، وقدم أيضا الباحث والناقد العراقي د. وسام عبد العظيم عباس، ورقة بحثية بعنوان "السلالات الادائية في المسرح المعاصر ونهاية المركزيات".

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة، ويقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.