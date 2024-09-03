شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى يكشف عن مكرمى وأعضاء لجان التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، في بيان صحفي، عن أعضاء لجان تحكيم النسخة 5، المقرر عقدها في الفترة الممتدة من 6 إلى 13 سبتمبر 2024.

ويترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، الناقد والكاتب اللبناني إبراهيم العريس، فيما تضم في عضويتها كلا من الفنانة بشرى رزة، والتونسية لمياء بلقايد جيجا الأكاديمية والمديرة التنفيذية لأيام قرطاج السينمائية، والمخرج المغربي كمال كمال والممثل والمخرج العراقي باسم قهار.

أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة، فأوكلت مهمة رئاستها للمخرج والممثل السوري أيمن زيدان، فيما تشمل عضويتها كلا من المنتج والمخرج العراقي حكمت البيضاني والممثلة المغربية ماجدولين الإدريسي.

كما تحتفي النسخة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالنجم المصري رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي والنجم السوري أيمن زيدان، والممثلة المغربية جليلة التلمسي والفنان المغربي القدير محمد الخلفي والكاتب والناقد اللبناني إبراهيم العريس.



محمد الخلفي



إبراهيم العريس



أيمن زيدان



لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة



حسين فهمي



جليسة تلمسي