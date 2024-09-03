شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين المتحدة ووزارة الثقافة على نقل فعاليات تكريم أحمد راتب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت قناة إكسترا نيوز عن اتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة على نقل تكريم الفنان القدير الراحل أحمد راتب وحفل ختام مهرجان المسرح التجريبي.

ويكرم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، فى حفل ختام دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، اسم الدكتورة الراحلة عايدة علام، أستاذة المسرح بجامعة حلوان، كما يكرم المهرجان اسم الفنان الكبير الراحل أحمد راتب، الذى قدم للمسرح الكثير من الأعمال المتنوعة.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يكرم دائما وعبر دوراته الكثير من الفنانين الذين أعطوا كثيرا للمسرح وللحركة الفنية والنقدية والبحثية وأثروا عقول ووجدان الجمهور بما قدموه من إبداع.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة، ويقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

ونقلت شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي تحمل اسم الدكتور علاء عبد العزيز، وشهد الحفل عرض استعراضي من إخراج المخرج وليد عوني.