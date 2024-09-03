السلطان خالد ارغنش يعود ملكًا في الموسم التركي الجديد

وافق الممثّل التّركيّ، خالد أرغنش، رسميًّا على بطولة مسلسل “إذا خسر الملك” بعد أن طلب قراءة أوّل خمس حلقات من العمل ونالت إعجابه.

ومن العوامل التي دفعت خالد أرغنش -بطل حريم السّلطان- على الموافقة على لعب دور البطولة هو تعاقد الأخوة تايلان (من أعمالهما “حريم السلطان”، “أنت وطني”) على إخراج المسلسل.

العمل من إنتاج OGM Pictures التي ما زالت تبحث عن باقي فريق العمل الدّرامي الذي سيعرض على قناة Startv.

المسلسل مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتبة غول سيران بوضايجي أوغلو.

يتِمّ التّفاوض مع أسماء قويّة لدور هاندان زوجة خالد أرغنش، إضافة إلى دور حبيبته.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

تقصّ علينا الطّبيبةُ النّفسيّة غول سيران بوضايجي أوغلو، في روايتها “إذا خسِر الملك” سيرة صيّاد يعتقد أنّه لن ينزل عن القمّة، ولكنّه يتدحرج، ويصبح فريسةً لفريسته… وتخبرنا كيف تتحوّل إمرأةٌ تعيسة إلى صيّادة، بعدما كانت فريسة أقنعت نفسها بأنّها لن تكون محبوبة أبدًا.