إطلاق البوستر الدعائي للنسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، لمؤسسه ورئيسه دكتور أسامة رؤوف البوستر الرسمي للدورة السابعة من تصميم الفنان محمد الكومي، يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر 2024.

بوستر المهرجان

أوضح الفنان محمد الكومي أن البوستر الدعائي في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يتميز بتوليفة لونية جذابة تجمع بين الأسود والذهبي والأحمر الطوبي ويتوسط البوستر شعار المهرجان، الذي يظهر بشكل مبتكر وكأنه قادم من بُعد مغاير، حاملًا بين يديه رقم الدورة السابعة.

وتعكس هذه الألوان والشعار الديناميكية والحيوية التي يسعى مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما لإيصالها إلى جمهوره، مشيرًا إلى أن التصميم يحمل في طياته رمزية عميقة ويعكس هوية المهرجان وروحه المميزة.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السابعة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل ، ويرأسه دكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة براسة دكتور أحمد فؤاد هنو.

والدورة السادسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما شارك فيها أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وشاركت بها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت وحلت دولة السودان ضيف شرف و تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر و العالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر و محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.

مسابقة التأليف

وأعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن مواعيد وشروط مسابقة تأليف المونودراما وقال د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان أنه فتح باب التقديم لمسابقة تأليف المونودراما من 1 أغسطس وحتى 20 أغسطس، وتصبو المسابقة لاكتشاف نصوص جديدة للمونودراما .

وأوضح رؤوف أن إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما قد أعلنت شروط المسابقة وهي : أن لا يكون النص قد شارك فى نفس المسابقة من قبل وأن لا يكون النص قد فاز فى مسابقات مماثلة من قبل وأن يرسل النص عبر البريد الالكترونى بصيغتين واحدة وورد والأخرى بى دى إف

وفى حال كان النص مأخوذا عن رواية أو قصة قصيرة او قصيدة يتم تضمين ذلك صراحة مع إرسال نسخة الكترونية من النص المأخوذ عنها النص المسرحي ولا يزيد عدد كلمات النص المرسل عن خمسة آلاف كلمة ويتعهد الكاتب بموافقته على نشر النص فى حال حصوله على احدى جوائز المسابقة .