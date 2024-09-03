مسلسل عمر أفندي الحلقة الأخيرة: "حلم يأخذه للبحث عن عالم يريده"

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الجمهور حاليًا عن الحلقة الأخيرة من مسلسل “عمر أفندي” ويضع كل من جمهور أحمد حاتم نهاية متوقعة لأحداث المسلسل.

حيث أكد البعض قائلين: "نتوقع أن يدخل حلم يأخذه للبحث عن عالم يريده"، ومازال الجمهور يتوقع نهاية أحداث العمل.

نجح مسلسل “عمر أفندي” فى خطف أنظار الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك منذ عرض حلقاته الأولى.

وقرر صناع عمل مسلسل عمر أفندي بأن يكون هناك جزء ثانٍ للعمل، وبدأت تحضيرات الجزء الثاني للعمل حاليًا.

يبحث العديد من الجمهور عن موعد الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل «عمر أفندي»، بطولة الفنان أحمد حاتم.

وتصدر المسلسل التريند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق حلقات عرضه على قناة on.

عمر أفندي

مواعيد وقنوات عرض مسلسل عمر افندي الحلقة 15 والأخيرة

تُعرض الحلقة الأخيرة من “مسلسل عمر أفندي” يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر في تمام الساعة 4 عصرًا على منصة شاهد.

وتُعرض الحلقة الأخيرة في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ON.

عمر أفندي

كما تُعرض الحلقة الأخيرة في تمام الساعة 11:15 صباحًا على قناة ON Drama.

وينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.

قصة مسلسل عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي" مكون من 10 حلقات فقط، وتأخذ الأحداث منحنى دراميًا شيقًا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، وذلك حول شخصية "عمر" التي يجسدها أحمد حاتم ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية، يعود عمر فجأة إلى أربعينيات القرن الماضي، ويقع في حب رانيا يوسف، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات في حياته وعلاقاته العاطفية.

أسرة مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم كل من: آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.