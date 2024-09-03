من هو فريد النقراشي الذي تم بيع صوره روبابيكيا على الرصيف؟

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان فريد النقراشي التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أبدي استيائه بعدما علم من أحد متابعيه أن صورته من أعماله الفنية تٌباع على أرصفة أحد أسواق بيع الأثريات.

نشر فريد النقراشي تعليقا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبر فيه عن استيائه وحزنه من الموقف الذي تعرض له، بعدما أرسل له أحد متابعيه صورته وهي على الرصيف.

وأكد قائلًا: “النهاردة واحد بعتلي على الخاص الصورة دي وقالي إتفاجأت بصورتك دي على الرصيف بتتباع في أحد الأسواق، على فكرة دي صورتي من فيلم المشتبه، آدي يا سيدي تاريخ الواحد بيتباع روبابيكيا”.

آخر أعمال الفنان فريد النقراشي

وكانت آخر أعمال الفنان فريد النقراشي كان قد قدم عددا من الأعمال الدرامية المهمة، من أبرزها: مسلسل العار وساحرة الجنوب، ولاد ناس، ونصيبي وقسمتك، و الكبير أوي 4، وراجل وست ستات 7.

فريد النقراشي

كما شارك فريد النقراشي في بعض الأفلام بأدوار البطولة مثل فيلم «نسر البرية» و«ضيف من السما»، وقدم أيضا في السينما أفلام: «ضغط عالي، عمود فقري، مستر أند مسيز عويس، قبل الربيع، عائلة ميكي، المشتبه، قص ولصق، ديل السمكة».

من هو فريد النقراشي ؟

فريد النقراشي (11 يونيو 1974-)، ممثل مصري ومدرب تمثيل و شاعر ومحاضر وأيضًا كاتب له العديد من المؤلفات التي تختص بعلوم التمثيل، ولد بمحافظة سوهاج.

حياته

انتقل إلى القاهرة وسكن في إحدى أحياء شبرا، أحب الفن، درس التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، واستكمل دراساته حتى حصل على الماجستير والدكتوراة، وعمل أيضًا بعد تخرجه كأستاذً في علوم المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان، وعمل كممثل بالمسرح والسينما والتلفزيون، قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية والأعمال الإذاعية والبرامج المدبلجة.

فريد النقراشي

وحصل بعضها على جوائز من مهرجانات دولية، كما قدم العديد من العروض المسرحية منها عرض «الإدانة» إخراج هاني البنا، ومسرحية «اللي شالوا الهمزة»، وشارك في مسلسل العار وساحرة الجنوب، ولاد ناس، ونصيبي وقسمتك، و (الكبير أوي 4) و(راجل وست ستات 7)، وشارك في بعض الأفلام الدينية المسيحية بأدوار البطولة مثل فيلم (نسر البرية) وفيلم (ضيف من السما). كما أن له مؤلفات عديدة مثل كتاب (الجسد المقدس)، و كتاب "أعماق روحية لنسر البرية".

أعماله الفنية

ضغط عالى 2019

عمود فقرى 2016

قبل الرببع 2013

مستر اند مسز عويس 2012 (الرائد على الجندى)

اى.يو.سى 2011 (الشاعر وحيد التمخ)

عائله ميكى 2010

ايام صعبه 2009 (صفوت خرابه)

المشتبه 2009 (مراد)

قص ولصق 2007 (على صديق زينب)

ديل السمكه 2003 (حمد الفجعان/ أبو طلال)

معالى الوزير 2002 (ضابط الحراسات)

عاوزين لعب 2002 (بندق القهوجى)

لو كان ده حلم 2001

فريد النقراشي

المسلسلات

ولاد ناس 2021

نصيبى وقسمتك ج2 2017

ستات قادرة 2016 (حسام عبد العال)

ساحرة الجنوب ج2 2016 (زكريا)

ساحرة الجنوب ج1 2015 (زكريا)

الكبير أوى ج4 2014

أنا المصرى 2012

الوهم 2012

أبن موت 2012

الزناتى مجاهد 2011

العار (مسلسل) 2010 (مصطفى)

القطه العمياء 2010 (عاصم الروجى)

بالشمع الاحمر 2010

جنه و نار 2009

بعد الفراق 2008

مباراة زوجية 2006

السندريلا 2006 (مفيد فوزى)

ينابيع العشق 2005

المنادى 2005

أوراق مصرية ج3 2004 (محمد حسنين هيكل)

عباس الابيض في اليوم الاسود 2004

الدم والنار 2004

بوابه الحلوانى ج3،4 2001

بيت العلالى (2000)

اوان الورد 2000

الحسن البصرى 2000

قلوب عطشى

فريد النقراشي

المسرحيات

1999: كتكوت في المصيدة.

1999: فتافيت الماس.