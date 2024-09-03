شكرا لقرائتكم خبر عن 9 عروض مسرحية ضمن فعاليات اليوم الثانى من مهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

يشهد اليوم الثانى من فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الحادية والثلاثين (دورة الدكتور علاء عبد العزيز) برئاسة الدكتور سامح مهران 9 عروض مسرحية على مسارح القاهرة.

تبدأ عروض اليوم الساعة السادسة مساء، ويُقدم على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة العرض المسرحي "ابرة" من الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة يشهد مسرح الفلكي عرض "medea treno" من إسبانيا، وفي التوقيت نفسه يقدم عرض "autorretrato" من الإكوادور على مسرح الغد، كما يشهد مسرح السلام عرض "شجرة اللبان موشكا) من (سلطنة عمان)، وفي تمام الثامنة مساء يُقدم عرض "ضوء" من السعودية على مسرح ميامي، وعلى مسرح العرائس يُقدم عرض "حكاية درندش" من (العراق)، وفي تمام التاسعة مساءً يشهد مسرح السامر عرض "زغرودة" من الإمارات، وعلى خشبة المسرح القومي يُقدم عرض "celebraters" من (اليونان)، وفي التوقيت ذاته يُقدم عرض "الألباتروس" من (تونس).

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة، برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.



عروض المسرح التجريبي