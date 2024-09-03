شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي كلود لولوش يقبل جائزته قبل عرض فيلمه خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

حصل المخرج السينمائي الفرنسي كلود لولوش على جائزة "Cartier Glory to The Filmmaker Award"، قبل عرض فيلمه "Finalement" خلال مهرجان فينسيا السينمائي الحادي والثمانين وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة الرسمية.



الفرنسي كلود لولوش



الفرنسي كلود لولوش



الفرنسي كلود لولوش

"كلود ليلوش" ولد بالعاصمة الفرنسية باريس فى 30 أكتوبر عام 1937، أول من صور أفلامه بنفسه فى الستينيات بكاميرا واحدة كان يحملها على كتفه وبهر العالم بأسلوبه الجديد الذى يترك حرية الحركة بعيداً عن صنع التقطيع ورسم الكادر التقليدى.

حققت أعماله كثير من النجاحات ، أبرزها فيلم " رجل وامرأة " عام 1966، ونال عنه عدة جوائز فى مقدمتها جائزة الأوسكار عن أفضل قصة كتبت مباشرة للسينما كما رشح لأوسكار وجولدن جلوب وبافتا افضل مخرج، كما فاز عن نفس الفيلم بالسعفة الذهبية، وقد ظل يمثل النجاح الأكبر للسينما الفرنسية في الخارج، كما اختير عضو لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائى عام 1967، ومن أفلامه أيضا "الحياة للحياة" عام 1967، وفيلم 13 يوم فى فرنسا 1968، والذى رشح لجائزة الدب الذهبى لمهرجان برلين السينمائى، "الحياة الحب الموت" 1969، "السفاح" 1970، ورشح لجائزة أوسكار أفضل سيناريو عن كتابته فيلم "كل الحياة" عام 1974، و"رجل وامرأة بعد عشرين عاما" 1968، وفيلم "البؤساء" 1995 " والذى رشح لجائزة بافتا.

حصل لولوش على الجائزة الذهبية من مهرجان شيكاغو السينمائي ، و" هم والآخرون " 1981 والذى رشح للسعفة الذهبية بمهرجان كان ، و" طريق طفل مدلل " 1988، " كانت ايام وأقمار 1990 ، " التاريخ الجميل " 1992 و " كل هذا من اجل ذلك " 1993 ،والفائز بالجائزة الكبرى لمهرجان مونتريال السينمائي ، " الشجاعة فى الحب " 2005، "واحد زائد واحدة " 2015 "، و«الان سيداتي سادتي» 2001، وعرض في افتتاح مهرجان كان السينمائي في العام ذاته، و«الباريسيون» 2004، و" قصة المحطة" 2007، " حياة الجميع " 2017 ، كما يعد لأحدث أفلامه "اجمل سنوات ".