للمرة الأولى.. نويل خرمان وغالية على مسرح واحد في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة غنائية لها عشاق من نوع خاص تجمع بين الفنانة نويل خرمان والفنانة غالية، على مسرح ساقية الصاوي في سلسلة حفلاتها الصيفية.

يقام الحفل في 13 سبتمبر في قاعة النهار، وتبلغ قيمة التذكرة 400 جنيه موحدة لجميع الفئات .

أغنية نويل خرمان هذا أنا

كانت قد طرحت نويل مؤخرًا أغنية هذا أنا وتقول كلماتها "

بين الترابِ نحن جذورٌ نحن أساسٌ نحن الحكاية هذا مكاني رُغم الزمانِ ترحل الروحُ وأبقى أحضنُ الأرض هنا هذا انا وحروفي فوقَ يدي قبل نهايتي أبتدي والأرضُ أصلُ البقاء هذا انا الحجرُ لي وارضي لي ومنزلي هو منزلي والسقفُ قد صار أعلى في السماء انا البيوتُ انا النساءُ انا صراخُ

طفلٍ ينادي انا المآذن انا الكنائس ترحل الروحُ وأبقى أحضنُ الأرض هنا هذا انا وحروفي فوقَ يدي قبل نهايتي أبتدي والأرضُ .. أصلُ البقاء هذا انا الحجرُ لي وارضي لي ومنزلي هو منزلي والسقفُ قد صار أعلى في السماء mír na zemi السلام للأرض هذا انا .. وحروفي فوقَ يدي قبل نهايتي أبتدي والأرضُ .. أصلُ البقاء هذا انا .. الحجرُ لي وارضي لي ومنزلي هو منزلي والسقفُ قد صار أعلى في السماء

أغنية غالية لازم تختار

أما غالية قد قدمت لجمهورها حديثًا أغنية “لازم تختار” التي حققت أكثر 780 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "

لازم تختار بين المنطق والاحساس لازم تختار تسمع قلبك ولا الناس ما خلاص ملّيت قلة إحساس بتمنى لنفسي خلاص من جنه وطلعت نار انا ليه طوّلت ف صبري عليه ويا قلبي هنعمل إيه رسيني معاك ل قرار لازم تختار بين المنطق والاحسا لازم تختار تسمع قلبك ولا الناس لو كان باقي ومخلص كان بان مش دا إللي عرفته زمان ومعاه من بكره بخاف دا دليل مبقاش ينفع تأجيل ومعنديش وقت وحيل ل جراح هتزيد اضعاف"