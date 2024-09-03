بالصور.. درة تتألق بفستان أحمر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على تفاعل عدد كبير من جمهورها.

ونشرت درة، الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة أرتدت خلالها فستان أنيق باللون الأحمر.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "تحفة، القمر، صباح الورد يا ورد، الله يحفظك، الوحيدة اللي ما يختلف على إطلالتها اتنين، أنتي زي القمر".

يذكر أن الفنانة درة، شاركت في دراما رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

اقرأ أيضًا:

"خسيتي إزاي؟".. ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

منير ورحيم طاردتهما الأزمات الصحية في الكواليس.. تامر حسني يستعد لطرح "الذوق العالي"