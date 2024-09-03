مصطفى قمر في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس".. قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحل النجم مصطفى قمر ضيفًا مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، المُذاع على شاشة "الحياة".

ونشر "الليثي" مقاطع فيديو من كواليس الحلقة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب معلقًا: "انتظروا، النجم مصطفى قمر في حلقة مفاجأة من واحد من الناس على "الحياة" مع عمرو الليثي".

من جانب آخر، طرح النجم مصطفى قمر مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "صناعة مصرية" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي وساوند كلاود، وهي أولى أعماله الغنائية في ٢٠٢٤.

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