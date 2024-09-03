جورجينا تخطف الأنظار في البندقية قبل حضور فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز إلى البندقية لحضور فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام.

وظهرت جورجينا بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار، وسط عدد من حراس الأمن وحرصت على إلقاء التحية على جمهورها ومتابعيها، واستقلت أحد المراكب في اتجاهها لحضور فعاليات المهرجان الذي اعتادت حضوره خلال الفترة الماضية.

روجت جورجينا للموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" المقرر عرضه على شبكة "نتفليكس" خلال الفترة المقبلة، ونشرت جلسة تصوير من الكواليس عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلاله وهي ترتدي فستان باللون الذهبي داخل أحد صالونات التجميل.

ويتطرق الموسم الثالث حول حياة الرفاهية التي تعيشها جورجينا بعد انتقال حبيبها كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي وانتقالها معه إلى المملكة العربية السعودية، كما سنشاهد رحلة جورجينا خلال هذه الفترة منها المشاركة في حملة دولية لإحدى العلامات التجارية الشهيرة بالملابس، والظهور لأول مرة في أسبوع الموضة في باريس.

وعرض الموسم الأول من المسلسل عام 2022 وهو مسلسل تلفزيوني واقعي يركز على الحياة الشخصية لجورجينا رودريجيز سيدة الأعمال والمؤثرة على "السوشيال ميديا"، وعلاقتها بشريكها لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مرورًا بالموسم الثاني الذي عرض في مارس 2023 وحقق الموسمين نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة جعل منصة "نتفليكس" تواصل إنتاج المزيد من الأجزاء التي يتم عرضها تباعًا.

ودائمًا ما تحرص جورجينا على التواجد مع حبيبها كريستيانو رونالدو سواء داخل الملاعب أو خارجها، وتقوم بنشر صور ومقاطع فيديوهات لهما بالعديد من المناسبات الاجتماعية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر.

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