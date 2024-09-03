أحمد سعد: "أنا وشاجي غنينا سوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المطرب أحمد سعد جمهوره أحدث ظهور له مع المطرب العالمي شاجي.

ونشر سعد صورة مع شاجي، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وكتب: "أنا وشاجي غنينا سوا".

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وطرح الفنان أحمد سعد، أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "بنت ناس" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "بنت ناس" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار.

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