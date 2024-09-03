شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى جلاسر تقدم حفل جوائز جولدن جلوب الـ82 فى يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام النسخة الـ82 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الحدث الأول لموسم جوائز الأفلام الكبرى يوم 5 يناير من العام المقبل 2025، ومن المقرر أن تقوم الممثلة الكوميدية نيكى جلاسر بتقديم الحدث.

وغالبًا ما يكون حفل جوائز جولدن جلوب مؤشرًا رئيسيًا للأفلام التي ستنجح لبقية العام، خاصة في جوائز البافتا والأوسكار.

وستظل الترشيحات لحفل جوائز جولدن جلوب العام المقبل مفتوحة حتى 4 نوفمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين فى 9 ديسمبر المقبل.



نيكى جلاسير

ويأتى ذلك بعد أن واجه الممثل الكوميدى الأمريكى الفلبينى جو كوى موجة من الانتقادات بسبب مجموعة من النكات التى أطلقها خلال حفل جولدن جلوب، الدورة الماضية، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع theguardian تم وصف مقدمى الحفل بمثل عمال النظافة وأطباء الجهاز الهضمى.

ومع تقدم الحفل بدأ كوى في إلقاء النكات +18، ومثل رجل يعتقد أنه من الحكمة التعليق بشكل "سخيف" على شخصيات الأفلام المختلفة في غرفة مليئة بالكتاب الذين أضربوا مؤخرًا من أجل تقدير أفضل، ألقى كوي نكتة عن تايلور سويفت، حيث قال "ما الفرق الكبير بين جولدن جلوب واتحاد كرة القدم الأمريكي؟" وتابع قائلا "في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، لدينا عدد أقل من لقطات الكاميرا لتايلور سويفت"، وكانت هذه النكتة مملة للحضور، لدرجة أنه طغى عليه على الفور رد فعل سويفت "الجليدي"، وهى تنظر إليه دون أن ترمش أثناء تناول رشفة من الشمبانيا.

لم يتحسن الأمر كثيرًا عندما تحدث عن طول فيلم Oppenheimer أو إلقاء النكات حول ظهور "صدر" باربى طوال الفيلم التي بدت وكأنها تزعج بطل العمل ريان جوسلينج، مما جعل الحضور مثل الممثل العالمى هاريسون فورد يحدق بهدوء في سقف القاعة، ودفنت المغنية الشابة سيلينا جوميز وجهها بين يديها.