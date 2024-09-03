شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فينيسا يعيد أنجلينا وبيت للواجهة بعد سنوات من الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سنوات طويلة استمرت داخل المحاكم الأمريكية للفصل في قضية النجمة العالمية أنجلينا جولي والنجم العالمي براد بيت، بعد انفصالهم، وسرعان ما تحولت القضية الى ايقونة للصراع الزوجي بين الفنانين، ومن حين لآخر تتصدر تلك الواقعة عنوانين الأخبار في حال ظهور أي منهم للساحة، حيث كان اخرها ظهورهم في نفس المكان بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81، حيث يعرض لكل منهما فيلم في المهرجان.

وعلى عكس المتوقع، سطع اسم النجمين في مهرجان فينيسا السينمائي الدولي، حيث تحدث كل منهم عن عمله فقط ولم يتطرق النجمان للحديث عن احدث اخبار انفصالهم، ليتحدث براد بيت عن نجاح فيلمه مع النجم العالمي جورج كلوني والذي عرض بعنوان Wolfs، وتحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن نجاح فيلمها "ماريا" الذي جسدت فيه شخصية المغنية الأوبرالية "ماريا".



أنجلينا جولي والمخرج

وكان قد حصل فيلم Wolfs للنجمين جورج كلوني وبراد بيت، على تقييمات مرتفعة، بعد العرض الأول للفيلم خلال مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقام حاليًا إلى 7 سبتمبر المقبل، في جزيرة ليدو فينيسيا، وتلقي كلوني وبيت، تصفيق حار في العرض الأول لفيلمهما Wolfs في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والتي وصلت مدة التصفيق لأربع دقائق متواصلة لينهيا الفقرة برقصة سويًا على هامش التصفيق.

فيلم Maria من إخراج المخرج الشهير بابلو لارين ماريا، ويحكي الفيلم، السيرة الذاتية، والمأساوية لحياة أعظم مغنيات الأوبرا في العالم ماريا كالاس، ويشارك أنجلينا جولي في بطولة الفيلم كل من، بييرفرانشيسكو فافينو، وألبا روهرواشر، وهالوك بيلجينر، وكودي سميت ماكفي، وفاليريا جولين.