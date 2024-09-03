شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يؤدى مناسك العمرة من أمام الكعبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان سعد الصغير على أداء مناسك العمرة في الأراضى السعودية المقدسة، وشارك سعد بعدة صور من داخل الكعبة المشرفة مع مجموعة من أعضاء فرقته .









وأعرب مؤخرًا الفنان سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته التي أحياها في أمريكا مؤخرًا .



وقال سعد في تصريحات لـ"الخليج 365": "الحمد لله الحفلات رفعت شعار كامل العدد، ولقيت محبة كبيرة وتفاعل من الجمهور، حيث شعرت أننى بغنى في مصر"، مشيرًا إلى أنه قدم أغاني باللغة الإنجليزية في تلك الحفلات ولاقت إعجابًا كبيرًا، كما قدم حفل مع المطربة أمينة الذى استمتع بالغناء معها .



وطرح مؤخرا سعد الصغير أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تحمل اسم بابا الشغلانة، وهي من كلمات محمد محمود، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.